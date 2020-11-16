Лидирующая на выборах Санду заявила о задаче объединить народ Молдавии

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Бывший премьер Молдавии, кандидат на пост президента Майя Санду, которая лидирует на выборах главы государства с 53,34% после обработки более 96% бюллетеней, заявила, что намерена объединить общество.
Лидирующая на выборах Санду заявила о задаче объединить народ Молдавии
  • © REUTERS/Vladislav Culiomza

«В первую очередь мы должны объединить разобщённое по итогам этих выборов общество. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой», — цитирует её ТАСС.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии на 01:05 мск, по итогам обработки 96,59% протоколов Санду набирает 53,34% голосов, а действующий лидер республики Игорь Додон — 46,66%.

Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 52%.

По словам зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимира Шарбана, голосование в Молдавии проходило без серьёзных нарушений.

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