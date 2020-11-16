Лидирующая на выборах Санду заявила о задаче объединить народ Молдавии
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«В первую очередь мы должны объединить разобщённое по итогам этих выборов общество. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой», — цитирует её ТАСС.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии на 01:05 мск, по итогам обработки 96,59% протоколов Санду набирает 53,34% голосов, а действующий лидер республики Игорь Додон — 46,66%.
Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 52%.
По словам зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимира Шарбана, голосование в Молдавии проходило без серьёзных нарушений.