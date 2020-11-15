ЦИК Молдавии оценила ход голосования во втором туре выборов президента
- Reuters
«Процесс голосования на территории Республики Молдова проходит в нормальной обстановке, без серьёзных инцидентов, которые могут поставить под угрозу эти выборы», — приводит ТАСС его слова.
Ранее наблюдатели СНГ заявили, что пока не зафиксировали нарушений на выборах президента в Молдавии.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 32,61%.