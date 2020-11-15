Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Молдавии
- Reuters
Об этом заявил ТАСС глава миссии, первый зампредседателя исполкома Содружества Виктор Гуминский.
«Каких-либо нарушений Кодекса о выборах мы (пока) не зафиксировали, это подтверждают и национальные наблюдатели. На данный момент мы удовлетворены тем, как в плане организации проходят выборы», — сказал он.
В Молдавии в 07:00 (08:00 мск) началось голосование во втором туре выборов президента страны.
Во второй тур вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и Додон с результатом 32,6%.