Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Молдавии

Наблюдатели СНГ пока не фиксируют никаких нарушений Кодекса о выборах на голосовании в Молдавии, где за президентский пост борются Игорь Додон и Майя Санду.

Об этом заявил ТАСС глава миссии, первый зампредседателя исполкома Содружества Виктор Гуминский.

«Каких-либо нарушений Кодекса о выборах мы (пока) не зафиксировали, это подтверждают и национальные наблюдатели. На данный момент мы удовлетворены тем, как в плане организации проходят выборы», — сказал он.

В Молдавии в 07:00 (08:00 мск) началось голосование во втором туре выборов президента страны.

Во второй тур вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и Додон с результатом 32,6%.