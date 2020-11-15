В Молдавии началось голосование во втором туре выборов президента

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В Молдавии в 07:00 по местному времени (08:00 мск) началось голосование во втором туре выборов президента страны, сообщает ТАСС.
В Молдавии началось голосование во втором туре выборов президента
  • © Reuters

Во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%.

В республике открыты 2 004 избирательных участка, еще 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах. В России работают 17 участков. 

Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 2,6 тысячи наблюдателей. К обеспечению порядка привлечены свыше 6 тысяч сотрудников полиции.

Ранее Додон во время митинга в свою поддержку призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура президентских выборов.

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