Додон призвал сторонников защитить его победу после выборов президента

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время митинга в свою поддержку призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура президентских выборов.
Додон призвал сторонников защитить его победу после выборов президента
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет другой родины, мы не можем делить людей на плохих и хороших, нужно быть жёсткими, нужно давать отпор, мы нашу победу не упустим, и, если надо будет, все мы выйдем сюда, чтобы её защитить. Я вас призываю: 15 ноября все как один выходим на голосование и голосуем против этой банды, не позволим отнять у нас родину!» — заявил он.

Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов, но, по его словам, для этого людям необходимо объединиться.

1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы, на которых Додон получил 32,61% голосов. За его соперницу Майю Санду проголосовали 36,16% избирателей.

Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, 15 ноября, как ожидается, пройдёт второй тур.

Подробнее — в материале RT.

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