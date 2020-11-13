Додон призвал сторонников защитить его победу после выборов президента
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас нет другой родины, мы не можем делить людей на плохих и хороших, нужно быть жёсткими, нужно давать отпор, мы нашу победу не упустим, и, если надо будет, все мы выйдем сюда, чтобы её защитить. Я вас призываю: 15 ноября все как один выходим на голосование и голосуем против этой банды, не позволим отнять у нас родину!» — заявил он.
Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов, но, по его словам, для этого людям необходимо объединиться.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы, на которых Додон получил 32,61% голосов. За его соперницу Майю Санду проголосовали 36,16% избирателей.
Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, 15 ноября, как ожидается, пройдёт второй тур.
Подробнее — в материале RT.