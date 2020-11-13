Додон призвал сторонников защитить его победу после выборов президента

Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время митинга в свою поддержку призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура президентских выборов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет другой родины, мы не можем делить людей на плохих и хороших, нужно быть жёсткими, нужно давать отпор, мы нашу победу не упустим, и, если надо будет, все мы выйдем сюда, чтобы её защитить. Я вас призываю: 15 ноября все как один выходим на голосование и голосуем против этой банды, не позволим отнять у нас родину!» — заявил он.

Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов, но, по его словам, для этого людям необходимо объединиться.

1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы, на которых Додон получил 32,61% голосов. За его соперницу Майю Санду проголосовали 36,16% избирателей.

Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, 15 ноября, как ожидается, пройдёт второй тур.

Подробнее — в материале RT.