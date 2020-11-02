Второй тур назначен на 15 ноября: что известно о ходе выборов президента в Молдавии

Глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду одержала победу в первом туре президентских выборов в Молдавии с результатом 36,16% голосов. Действующий глава государства Игорь Додон занял второе место, получив поддержку 32,61% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур выборов, который состоится 15 ноября. Игорь Додон, комментируя результаты голосования, выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов. В свою очередь Майя Санду заявила о необходимости «начать чистку политического класса» в республике.

Глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду одержала победу в первом туре президентских выборов в Молдавии, прошедшем 1 ноября. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, Санду набрала 36,16% голосов. Действующий глава государства Игорь Додон занимает второе место с результатом 32,61%.

Третье место занимает кандидат от «Нашей Партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов. Виолетта Иванов от партии «Шор» набрала 6,49%, председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе — 3,26%.

Далее следуют кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,37%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,2%).

В ЦИК уточнили, что выборы признаны состоявшимися, явка составила 42,76%.

Таким образом Санду и Додон, по итогам обработки всех голосов, выходят во второй тур выборов, который состоится 15 ноября.

Как сообщил председатель ЦИК республики Дорин Чимил, первый тур президентских выборов в стране прошёл без существенных нарушений.

«На данный момент можно констатировать, что выборы прошли в свободной обстановке, без серьезных нарушений. Теперь задача избирательных органов — систематизировать зарегистрированные нарушения, проанализировать их, чтобы исключить в будущем», — приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что восемь избирательных участков за пределами Молдавии продлили работу на два часа из-за очередей из желающих проголосовать.

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Президент республики Игорь Додон поздравил Майю Санду с выходом во второй тур, однако призвал её извиниться за сделанное незадолго до выборов заявление о том, что власти страны сфальсифицируют результаты голосования. Вместе с тем, он высказал уверенность, что победой в первом туре Санду обязана поддержавшим её молдавским мигрантам в странах Запада.

«Вчера вечером мы все отметили, что диаспора была очень активна на этих выборах. Можем констатировать, что электорат в этих странах живет параллельной жизнью, имеет собственные политические предпочтения, которые во многом не соответствуют большей части населения которая живет и работает в Молдавии», — приводит ТАСС слова Додона.

Также по теме «Вопрос политической устойчивости»: чего ожидать от президентских выборов в Молдавии В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии проходят президентские выборы. На высший государственный пост в стране претендуют восемь...

Кроме того, Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов.

«Мы сумеем мобилизовать во втором туре электорат. Первый тур показал, что избиратели левого и левоцентристского сектора составляют у нас от 55% до 60%. И я убежден, что это окажет влияние на второй тур», — заявил он в ходе брифинга.

В свою очередь Санду призвала своих сторонников мобилизоваться для победы во втором туре выборов, чтобы «изменить ситуацию в стране к лучшему», а также заявила о необходимости начать процесс люстрации в республике.

«Нужно начать чистку политического класса в Молдавии с президентуры, что мы делаем сейчас, затем будет чистка в парламенте», — приводит её слова РИА Новости.

Санду также заявила о недопустимости фальсификаций, отметив, что её сторонники направили в правоохранительные органы около 300 жалоб о нарушениях, и будут настаивать на их рассмотрении, передаёт ТАСС.

В МИД России, комментируя результаты выборов, отметили, что Москва намерена работать с любым президентом, который будет избран народом республики.

«Анализировать итоги выборов нужно после второго тура, который состоится 15 ноября, сейчас делать прогнозы ещё преждевременно. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, будем работать со всеми», — заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Напомним, на прошедших в воскресенье, 1 ноября, выборах в Молдавии на высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Лидерами гонки считались действующий президент Игорь Додон и его основной конкурент Майя Санду. В 2016 году оба политика также участвовали в выборах, Санду проиграла Додону во втором туре.

В течение долгого времени президент Молдавии избирался парламентом. Однако в 2016 году Конституционный суд страны постановил проводить выборы президента путём прямого общенационального голосования.