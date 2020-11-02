ЦИК Молдавии объявила результаты первого тура выборов президента

Лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента Молдавии после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

Reuters