ЦИК Молдавии объявила результаты первого тура выборов президента

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RT
Лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента Молдавии после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.
ЦИК Молдавии объявила результаты первого тура выборов президента
  • Reuters

Так, Санду набрала 36,16% голосов, действующий молдавский лидер Игорь Додон —  32,61%, информирует Sputnik Молдова.

Третье место занял лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов. Следом расположились: Виолетта Иванова — 6,49%, Андрей Нэстасе — 3,26%, Октавиан Цыку — 2,01%, Тудор Делиу — 1,37%, Дорин Киртоакэ — 1,2%.

Ранее в ЦИК Молдавии сообщили, что итоговая явка на выборах составила более 40%.

Второй тур президентских выборов в Молдавии, как ожидается, состоится 15 ноября.

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