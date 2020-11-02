ЦИК Молдавии объявила результаты первого тура выборов президента
- Reuters
Так, Санду набрала 36,16% голосов, действующий молдавский лидер Игорь Додон — 32,61%, информирует Sputnik Молдова.
Третье место занял лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов. Следом расположились: Виолетта Иванова — 6,49%, Андрей Нэстасе — 3,26%, Октавиан Цыку — 2,01%, Тудор Делиу — 1,37%, Дорин Киртоакэ — 1,2%.
Ранее в ЦИК Молдавии сообщили, что итоговая явка на выборах составила более 40%.
Второй тур президентских выборов в Молдавии, как ожидается, состоится 15 ноября.