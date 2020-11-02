Центризбирком Молдавии сообщил об итоговой явке на выборах президента

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил, что итоговая явка на выборах президента внутри республики составила более 40%.

«В выборах приняли участие 1 364 597 избирателей, мы не высчитывали проценты явки, просто посчитали общее число участников. Если мы говорим о проценте явки от общего числа избирателей, это одна треть. Если учитывать число проголосовавших участников внутри республики, то явка превысила 40%», — цитирует РИА Новости Чимила.

Как отмечает ТАСС, он также добавил, что президентские выборы прошли в свободной обстановке и без серьёзных нарушений.

Ранее сообщалось, что после обработки 99,63% протоколов лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набирает 35,94% голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 32,75%.