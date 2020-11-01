«Вопрос политической устойчивости»: чего ожидать от президентских выборов в Молдавии

В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии проходят президентские выборы. На высший государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов. Однако, судя по данным последних соцопросов, основная борьба развернётся между действующим президентом Игорем Додоном, сторонником развития отношений с Россией, и проевропейским кандидатом Майей Санду. Аналитики воздерживаются от точных прогнозов по исходу голосования. Эксперты отмечают, что итоги выборов во многом зависят от того, как проголосуют избиратели, которые до последнего момента не могли определиться со своими предпочтениями.

В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии проходят выборы президента. ЦИК республики зарегистрировала восемь кандидатов на высший государственный пост. Как показали октябрьские соцопросы, лидерами гонки стали действующий президент Игорь Додон и его основной конкурент — глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Так, по итогам опроса, проводившегося с 26 сентября по 8 октября молдавской Ассоциацией социологов и демографов, выяснилось, что за Додона готовы отдать свои голоса 42% определившихся граждан, а за Санду — 24,5%. Третье место занял Андрей Нэстасе с 12,2%. Ренато Усатый набрал 8,6%, Виолетта Иванова — 6,1%, Октавиан Цыку — 2,2%, Тудор Делиу — 1,8%, а Дорин Киртоакэ — 1,7%.

Игорь Додон и Майя Санду

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Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов, ЦИК должна будет объявить второй тур. По его итогам, согласно данным опросов, Игорь Додон может рассчитывать на 54,6% голосов избирателей, а Майя Санду — на 45,4%.

Напомним, долгое время президент Молдавии избирался парламентом, причём для победы кандидат должен был заручиться поддержкой 60% членов законодательного собрания республики. Однако в 2016 году Конституционный суд страны постановил проводить выборы президента путём прямого общенационального голосования.

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В 2019 году нынешние соперники на президентских выборах — представитель Партии социалистов Игорь Додон и кандидат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду — входили в ситуативную коалицию по итогам парламентских выборов. Социалистам и сторонникам евроинтеграции из предвыборного блока ACUM пришлось объединиться, чтобы противостоять Демократической партии Владимира Плахотнюка. Экс-министр просвещения Майя Санду заняла тогда пост главы кабмина, а представитель Партии социалистов, бывший премьер Зинаида Гречаный стала председателем парламента.

Однако в ноябре прошлого года правительство Санду было отправлено в отставку по решению парламента. Так депутаты отреагировали на инициативу премьер-министра по изменению процедуры назначения генпрокурора страны.

Новым главой молдавского правительства стал бывший министр финансов Ион Кику, занимавший пост советника президента по экономическим вопросам.

Комментируя проходящие выборы, эксперты также высказывают предположение, что основная борьба развернётся между Додоном и Санду. В частности, такую точку зрения в комментарии RT высказал политолог, директор кишинёвского Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

«Не исключены и сюрпризы. Например, Санду может набрать больше голосов, чем показывают последние соцопросы. То же самое возможно и в случае Додона. Важно отметить, что Додон обеспечил себе большинство в парламенте и дальнейшее пребывание социалистов у власти. Однако если Санду станет президентом, то Партии социалистов и Додону будет уже непросто проводить свой курс», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, который относится к результатам соцопросов со скепсисом.

«Учитывая, что в Молдавии практически все социологические опросы в той или иной степени ангажированы, полагаться на точность их прогнозов не приходится», — пояснил собеседник RT.

Противоположные программы

Игорь Додон представил ключевые пункты своей предвыборной программы в начале октября. В случае своей победы политик намерен сделать акцент на развитии социальной сферы, здравоохранения и образования. Также глава Партии социалистов обещает продолжить реализацию национальных проектов, предложить новые решения в сфере сельского хозяйства и продолжить создание промышленных зон.

В области внутренней политики Додон намерен разработать проект конституционной реформы для сокращения числа депутатов и «сохранности межэтнического мира».

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В сфере внешней политики действующий президент планирует продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, а одним из приоритетных направлений Додон называет восстановление стратегического партнёрства с Россией.

Ещё одно предвыборное обещание Додона касается Приднестровья. Президент сообщил, что его администрация скоро представит новую концепцию урегулирования конфликта, которая позволит объединить страну.

«Я твёрдо уверен, что мы можем предложить формулу, которая позволит запустить переговорный процесс по урегулированию и решить проблему объединения страны в последующие четыре года», — подчеркнул политик.

В интервью РБК Игорь Додон заявил, что ему удалось убедить граждан в правильности взвешенной внешней политики для страны. По его словам, прежде в Молдавии была ярко выраженная проевропейская и антироссийская позиция, но сейчас большинство граждан страны выступают за баланс во внешних отношениях.

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В свою очередь, Майя Санду считает, что внешняя политика социалистов, напротив, была «совершенно несбалансированной».

«Отношения с ЕС и США двигаются от плохого к худшему, потому что Игорь Додон пытается установить хорошие отношения только с Россией, но даже с ней он действует в своих личных интересах, а не для решения проблем страны», — заявила политик в разговоре с Euronews.

Она добавила, что намерена продвигать интеграцию Молдавии в Евросоюз.

Кандидат от партии «Действие и солидарность» предупредила действующего президента, что в стране начнутся уличные протесты в случае, если власти попытаются сфальсифицировать итоги выборов.

Впрочем, эксперты сомневаются, что проигравшая на выборах сторона действительно сможет спровоцировать массовые протесты. По словам Аркадия Барбарошие, это возможно только в том случае, если появятся доказательства фальсификации.

В свою очередь, Григорий Добромелов считает, что и Додон, и Санду готовятся вывести своих сторонников на улицы как для закрепления результата, так и для давления на оппонента в том случае, если разрыв между соперниками на голосовании будет небольшим.

«Однако ожидать серьёзных массовых беспорядков не следует», — прогнозирует эксперт.

Запрос на новизну

Майя Санду также представила свою предвыборную программу в начале октября. Среди её основных пунктов значится обещание провести реформу юстиции, чтобы в системе остались только «корректные и достойные люди».

Второй пункт касается рынка труда — чтобы стимулировать рост рабочих мест в стране, Санду намерена развивать бизнес. Также она считает необходимым снижать налоги для семей с детьми.

Третий пункт программы касается пенсионеров, которым Санду обещает поднять выплаты до уровня прожиточного минимума.

Пожилая женщина торгует игрушками на улице в центре Кишинёва

© Gleb Garanich/Reuters

Также в центре внимания кандидата оказались жители сельской местности, для которых Санду в случае своей победы намерена запустить национальный проект «Европейское село».

В области внешней политики Санду планирует «вытащить Молдову из международной изоляции и сделать её ближе к Европейскому союзу».

По словам Аркадия Барбарошие, Игорь Додон во многом прав, когда говорит, что большинство граждан Молдавии выступают за сбалансированную внешнюю политику. «В то же время он сам порой проводит довольно однобокий курс», — считает эксперт.

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Что касается обещания разрешить приднестровский конфликт, то для этого, по мнению Барбарошие, необходимо выполнить целый ряд условий.

«К этому процессу нужно подключать Россию, она играет серьёзную роль. Также необходимо решение молдавского парламента. Москва сможет активизировать процесс урегулирования лишь после того, как в Кишинёве будет достигнут по этому вопросу консенсус», — полагает аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и Григорий Добромелов. По его мнению, любые обещания не будут играть большой роли в ходе выборов, поскольку главным запросом молдавских избирателей является появление новой политической фигуры.

«На этих выборах такой фигуры нет. И Додон, и Санду — политики со стажем. По своему политическому потенциалу они равны, хотя действующему президенту отчасти сложнее бороться за голоса, ведь многие избиратели разочарованы отсутствием быстрых перемен в стране», — отметил эксперт.

С его точки зрения, во многом исход президентских выборов зависит от стечения обстоятельств. В первую очередь борьба между Додоном и Санду развернулась за тех избирателей, которые до последнего времени не определились со своими предпочтениями.