«Хороший шанс на сближение с Россией»: какой курс выберет новое правительство Молдавии

Принявшее присягу новое правительство Молдавии сформировал и возглавил Ион Кику, кандидатуру которого предложил президент страны Игорь Додон. За Кику проголосовали как поддерживающие главу государства социалисты, так и их давние противники из Демпартии, хотя её представители не получили министерские портфели в новом кабмине. По мнению экспертов, такое голосование стало результатом тактического союза и о создании коалиции речи не идёт. Аналитики отмечают, что Партия социалистов и Додон впервые смогли сформировать правительство, что даёт им шанс реализовать своё давнее обещание — наладить отношения с Россией.

Очередной политический кризис в Молдавии завершился формированием технократического правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику, которое 14 ноября принесло присягу. На церемонии присутствовали президент республики Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаный.

Новый состав кабмина большинством голосов одобрил парламент Молдавии, утвердив на пост премьера бывшего главу Минфина Иона Кику, кандидатуру которого предложил Додон. За проголосовали 62 депутата из 101: свои голоса в поддержку нового состава правительства отдали фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционной Демократической партии. Против выступили члены проевропейского блока ACUM, состоявшего ранее в коалиции с социалистами.

В Молдавии, как в парламентской республике, президент располагает ограниченными полномочиями. Он может рекомендовать кандидатуру на пост премьер-министра, однако окончательное решение о составе правительства принимается голосованием в парламенте. С 2000 года депутаты избирали также президента страны, однако в 2016-м Молдавия вернулась к практике выборов главы государства через всеобщее голосование.

Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с Ионом Кику

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Политический вираж

Предыдущее правительство, возглавляемое Майей Санду, по решению парламента было 12 ноября отправлено в отставку. Это стало ответом законодателей на решение премьер-министра изменить процедуру назначения генпрокурора страны. Партия социалистов Молдовы, входившая в правящую коалицию с блоком Санду ACUM («Сейчас»), расценила это намерение главы кабмина как шаг, нарушающий не только закон, но и условия коалиционного договора между ACUM и социалистами, и выдвинула Санду вотум недоверия.

«Мы наблюдаем политический кризис, и нужно срочно принять меры, чтобы он не стал социально-экономическим. Я считаю жизненно важным, чтобы действующее парламентское большинство шло дальше вместе и предложило нового кандидата в премьеры, которого я немедленно одобрю», — заявил тогда Додон.

13 ноября президент пригласил парламентские фракции обсудить возможные варианты выхода из правительственного кризиса. Соцпартия была готова рассмотреть кандидатуры от ACUM, за исключением отправленной в отставку Санду.

Эти две политические силы придерживаются диаметрально противоположных взглядов по многим ключевым вопросам. Так, во внешней политике социалисты отстаивают необходимость выстраивания конструктивных отношений с Россией, в то время как в ACUM считают приоритетной задачей интеграцию Молдавии в ЕС.

Однако политсилам пришлось объединиться в коалицию, чтобы противостоять давлению Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. По итогам выборов, состоявшихся в феврале 2019 года, больше всего голосов получили социалисты, проевропейский блок ACUM и Демпартия. Никто из них не смог добиться подавляющего преимущества, хотя формально больше всего мест в парламенте получили социалисты — 35.

После этого на протяжении трёх месяцев партии не могли договориться о коалиции. Лишь в начале июня было объявлено о тактическом союзе, а на пост премьер-министра была назначена Майя Санду.

Майя Санду

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Предыдущее правительство, возглавляемое демократом Павлом Филипом, отказалось слагать с себя полномочия. Вместо этого Демпартия попыталась распустить парламент и назначить досрочные выборы. Для этого лояльный партии Плахотнюка Конституционный суд в очередной раз заблокировал президентские полномочия Игоря Додона и передал их премьер-министру.

Такой демарш демократов возмутил всех в стране, Владимиру Плахотнюку и верхушке Демократической партии пришлось спешно покинуть Молдавию, а постановление КС о незаконности назначения Санду на пост премьер-министра было аннулировано.

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Впрочем, как отмечают эксперты, решение Демократической партии проголосовать за предложенную социалистами кандидатуру не означает, что эти давние политические противники теперь составляют коалицию.

Как заявлял на днях лидер демократов Павел Филип, партия готова поддержать правительство социалистов, если они гарантируют сохранение социальных программ, начатых в своё время Демпартией, а также будут соблюдать положение Соглашения об ассоциации с ЕС.

«В этом случае мы поддержим правительство, и не важно, выдвинул его президент Додон или блок ACUM», — сказал Филип.

Впрочем, в этих требованиях нет ничего принципиально нового, поскольку на евроинтеграции настаивали и бывшие партнёры Партии социалистов по коалиции из блока ACUM, указывают аналитики. Как заявляла ранее Майя Санду, сотрудничество с Вашингтоном и вступление в ЕС было приоритетом для возглавляемого ею правительства.

Правительство технократов



Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику с июля 2019-го работал советником Игоря Додона. До этого он был министром финансов республики, а с 2009 по 2017 год занимал посты в Минфине, ECORYS и Всемирном банке.

Выступая 14 ноября перед парламентариями, Кику попросил у депутатов вотум доверия на формирование кабмина, пояснив, что правительство будет работать только до президентских выборов, которые намечены на осень 2020 года.

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«Я благодарю за выдвижение моей кандидатуры и за понимание того, как важно назначить правительство. Молдавия стоит на пороге зимы и совершенно к ней не готова. Нет проекта бюджета, нет ничего. Безответственная и необоснованная отставка квалифицированных кадров парализовала деятельность госучреждений. Если политический кризис последних дней затянется, он может привести к серьёзным последствиям», — заявил Кику с трибуны парламента.

По его словам, свою команду из специалистов-технократов он сформировал буквально за считанные часы. Политик пообещал, что будет в своей работе активно консультироваться с народными избранниками и гражданским обществом, чтобы добиться вывода республики из кризиса.

Пост вице-премьера получил бывший руководитель Налоговой службы Сергей Пушкуца, он же возглавил Минфин. Портфель министра экономики и инфраструктуры получил бывший государственный секретарь этого ведомства Анатолий Усатый.

МВД возглавил Павел Войку — в кабмине Санду он руководил оборонным ведомством. Пост министра юстиции достался юристу, советнику спикера парламента Фадею Нагачевскому. Новый министр иностранных дел Молдавии, Аурелиу Чокой, ранее был послом в США, Германии и КНР, а также занимал пост советника президента по вопросам обороны и нацбезопасности.

Минобразования возглавил ещё один советник Игоря Додона — Корнелий Попович. Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты также будет руководить бывший советник президента — Виорика Думбрэвяну.

В кресло министра обороны вернулся ранее уже занимавший пост главы оборонного ведомства Виктор Гайчук.

Кишинёв

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При этом в новый состав кабмина не вошёл ни один из представителей Демократической партии, отмечают эксперты.

«Поэтому Демпартия не сможет в обозримом будущем влиять на правительство, не говоря уже о том, что Владимир Плахотнюк до сих пор не может вернуться в страну, поскольку находится в розыске», — пояснил RT глава «Изборского клуба Молдавии» Владимир Букарский.

В свою очередь, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что поддержка со стороны Демократической партии вовсе не означает появления нового политического альянса.

«Партия власти в Молдавии обычно быстро теряет популярность. Поэтому противники социалистов посчитали возможным для себя сейчас допустить их к власти, чтобы во время следующей избирательной кампании обвинить их во всех проблемах и неудачах», — считает эксперт.

«Прагматичный компромисс»

Аналитики отмечают, что молдавские социалисты впервые получили полноту власти, и сейчас Игорь Додон имеет шансы показать, на что он и его партия способны.

«Получив наконец-то лояльное правительство, имея всю полноту власти, президент может предпринять шаги в направлении сближения с Россией, о которых он прежде много раз говорил», — считает Добромелов.

По его мнению, заявленный формально курс на евроинтеграцию не станет в этом помехой, поскольку Кишинёв уже давно говорил о том, что хочет сотрудничать не только с ЕС, но и с Евразийским союзом.

Похожей точки зрения придерживается Владимир Букарский. По мнению эксперта, формирование нового правительства стало результатом «прагматичного компромисса» политиков, понимающих необходимость неотложного решения насущных проблем страны.

«Додон впервые получил лояльное его курсу правительство. Если предыдущий кабмин, включавший представителей блока ACUM, был вынужденным компромиссом, то нынешнее правительство будет конструктивно взаимодействовать с президентом», — считает эксперт.

По словам Букарского, сейчас у Молдавии появился «хороший шанс на сближение с Россией» по таким вопросам, как возвращение молдавской продукции на российский рынок, улучшение условий для трудовых мигрантов, а также возвращение российских телепередач в эфир Молдавии.