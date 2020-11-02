Додон уверен в победе во втором туре выборов президента Молдавии

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы государства.
Додон уверен в победе во втором туре выборов президента Молдавии
  • Reuters

По его словам, левоцентристский электорат составляет 55—60% от общего числа избирателей.

«Уверен, что эти избиратели мобилизуются и я одержу победу во втором туре выборов 15 ноября», — цитирует Додона РИА Новости.

Он также сообщил, что поздравил экс-премьера Майю Санду с выходом во второй тур.

1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%.

Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, 15 ноября должен состояться второй тур.

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