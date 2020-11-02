Санду заявила о необходимости люстрации власти в Молдавии

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Бывший премьер Молдавии, кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в республике необходимо начать процесс люстрации.
Санду заявила о необходимости люстрации власти в Молдавии
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

«Нужно начать чистку политического класса в Молдавии с президентуры, что мы делаем сейчас, затем будет чистка в парламенте», — заявила Санду.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы государства.

По данным ЦИК, Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента Молдавии после обработки 100% протоколов.

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