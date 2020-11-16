Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Бывший премьер Молдавии, кандидат на пост президента Майя Санду, лидирующая на выборах главы государства с 54,95% после обработки 97,9% бюллетеней, заявила своим сторонникам о победе.

«Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — цитирует её РИА Новости.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии на 1:55 мск, по итогам обработки 97,9% протоколов Санду набирает 835 581 голос избирателей, в то время как действующий лидер республики Игорь Додон — 685 053 (45,05%) голоса.

Таким образом, разрыв между ними составляет более 150 тыс. голосов, при этом остаётся обработать чуть более 2% протоколов.

Как уточняет Интерфакс, необработанными остаются бюллетени на 50 избирательных участках за рубежом.

Ранее Санду назвала первоочередной задачей объединение общества Молдавии.

Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 52%.

По словам зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимира Шарбана, голосование в Молдавии проходило без серьёзных нарушений.