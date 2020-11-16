Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии
- © REUTERS/Fabrizio Bensch
«Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — цитирует её РИА Новости.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии на 1:55 мск, по итогам обработки 97,9% протоколов Санду набирает 835 581 голос избирателей, в то время как действующий лидер республики Игорь Додон — 685 053 (45,05%) голоса.
Таким образом, разрыв между ними составляет более 150 тыс. голосов, при этом остаётся обработать чуть более 2% протоколов.
Как уточняет Интерфакс, необработанными остаются бюллетени на 50 избирательных участках за рубежом.
Ранее Санду назвала первоочередной задачей объединение общества Молдавии.
Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 52%.
По словам зампредседателя Центральной избирательной комиссии Владимира Шарбана, голосование в Молдавии проходило без серьёзных нарушений.