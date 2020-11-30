«Может привести к серьёзной дестабилизации»: в Кремле ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

В Москве считают, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к дестабилизации региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание избранного президента Молдавии Майи Санду. Политик ранее призвала заменить миротворческую миссию в Приднестровье гражданской под эгидой ОБСЕ. Как отметил Песков, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и надеется, что власти республики не станут делать «резких движений».

Изменение статус-кво в Приднестровье может привести к дестабилизации региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова избранного президента Молдавии Майи Санду, которая ранее высказалась в пользу вывода российских войск из Приднестровья.

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьёзной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это всё будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что контакты с командой избранного президента Молдавии Майи Санду ведутся на дипломатическом уровне. При этом Песков рассказал, что предложение о выводе миротворцев из Приднестровья Москва и Кишинёв предварительно не обсуждали.

Напомним, что Приднестровье, где преимущественно проживают русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь присоединения Молдавской Республики к Румынии. В 1992 году Кишинёв безуспешно пытался силой разрешить конфликт, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.

Ранее Санду заявила, что из Приднестровья должны быть выведены российские миротворцы.

«В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдавии, которую я подчёркиваю», — сказала она.

Вместе с тем Санду заявила, что готова работать над установлением хороших отношений с Россией. По её словам, у неё есть «очень серьёзная повестка для работы с этой страной».

«Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах», — приводит РИА Новости фрагмент выступления Санду на пресс-конференции.

Отметим, что избранный президент Молдавии высказывается на тему российских миротворцев в Приднестровье не в первый раз. Напомним, что Центральная избирательная комиссия Молдавии признала Майю Санду победителем президентских выборов. По данным Центризбиркома, во втором туре голосования Санду набрала 57,72%, а Додон — 42,28%.

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Вскоре после победы на выборах Санду дала интервью украинскому изданию «Европейская правда», в котором обозначила свои взгляды на ряд важных для Молдавии вопросов. В частности, она выразила надежду, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы».

Избранный президент считает необходимым найти мирный формат решения конфликта, добавив, что он должно подходить «всей Молдове».

«И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — отметила она.

Действующий глава Молдавии Игорь Додон тогда выразил мнение, что заявления Санду о российских миротворцах являются ошибкой. Он также подчеркнул, что если избранный президент «начнёт проводить антироссийскую политику», «ничего хорошего не будет» ни для страны, ни для неё самой. Додон добавил, что жители Молдавии хотят «взвешенной» внешней политики, которая подразумевает дружбу и с Россией, и с Европой.

В российском МИД также отреагировали на заявление Санду, отметив, что высказывания подобного рода направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что вопрос возвращения контроля Кишенёва над Приднестровьем постоянно поднимался прозападными политическими силами в Молдавии.

«По большому счёту, она (Санду. — RT) в значительной степени шла с такой традиционной для прозападной части молдавского политического спектра программой», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что для Приднестровья нахождение российских миротворцев стало обычным положением вещей.

«Для Приднестровья нахождение там российских миротворцев это уже не какая-то временная ситуация, а уже привычное положение дел. Но понятно, что не всем наличие на территории российского вооружённого контингента по душе», — сказал Бышок.

Добавим, что летом 2020 года глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский исключил возможность вывода российских миротворцев из региона. По его словам, «российское военное присутствие остаётся базовой составляющей миротворчества в Приднестровье».