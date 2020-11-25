Лидер Приднестровья рассказал о выдержке российских миротворцев

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил российских миротворцев с профессиональным праздником и отметил их профессионализм.

«Задачи, поставленные перед миротворцами, подчас выполняются в условиях, опасных для жизни и здоровья. Выдержка и самообладание, чувство долга и готовность делать всё возможное для дальнейшего укрепления международного мира и безопасности высоко ценятся приднестровским народом», — приводит пресс-служба слова Красносельского.

Летом 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.

Сам Красносельский отмечал, что российское военное присутствие остаётся базовой составляющей миротворчества в Приднестровье, особенность которого заключается в том, что в состав миротворческих сил входят представители сторон конфликта.