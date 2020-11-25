Лидер Приднестровья рассказал о выдержке российских миротворцев

Короткая ссылка
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил российских миротворцев с профессиональным праздником и отметил их профессионализм.
Лидер Приднестровья рассказал о выдержке российских миротворцев
  • © Официальный сайт Президента ПМР

«Задачи, поставленные перед миротворцами, подчас выполняются в условиях, опасных для жизни и здоровья. Выдержка и самообладание, чувство долга и готовность делать всё возможное для дальнейшего укрепления международного мира и безопасности высоко ценятся приднестровским народом», — приводит пресс-служба слова Красносельского.

Летом 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.

Сам Красносельский отмечал, что российское военное присутствие остаётся базовой составляющей миротворчества в Приднестровье, особенность которого заключается в том, что в состав миротворческих сил входят представители сторон конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить