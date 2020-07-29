В Приднестровье исключили вывод российских миротворцев

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский исключил вывод российских миротворцев из региона.
В Приднестровье исключили вывод российских миротворцев
  • РИА Новости

«И по сей день российское военное присутствие остаётся базовой составляющей миротворчества в Приднестровье, особенность которого заключается в том, что в состав миротворческих сил входят представители сторон конфликта», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что операция не должна быть свёрнута.

«Проблема остаётся, приднестровско-молдавский вопрос по-прежнему открыт, потому о выводе российских миротворческих сил не может идти и речи», — отметил он.

Миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в неё входят российские военнослужащие, представители Молдавии, Приднестровья и Украины.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон сообщил, что в октябре состоится заседание молдавско-российской межправительственной комиссии.

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