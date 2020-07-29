В Приднестровье исключили вывод российских миротворцев
- РИА Новости
«И по сей день российское военное присутствие остаётся базовой составляющей миротворчества в Приднестровье, особенность которого заключается в том, что в состав миротворческих сил входят представители сторон конфликта», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что операция не должна быть свёрнута.
«Проблема остаётся, приднестровско-молдавский вопрос по-прежнему открыт, потому о выводе российских миротворческих сил не может идти и речи», — отметил он.
Миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в неё входят российские военнослужащие, представители Молдавии, Приднестровья и Украины.
Ранее молдавский лидер Игорь Додон сообщил, что в октябре состоится заседание молдавско-российской межправительственной комиссии.