Шойгу: Россия не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.
Шойгу: Россия не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье
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Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

«Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся», — заявил он.

Также министр отметил, что за всю историю большого миротворчества, «не только в СССР», это первый успешный опыт установления мира. По его словам, в России считают, что этот формат себя оправдывает.

При этом президент Приднестровья поблагодарил Россию за миротворческую операцию.

«Мы не видим альтернативы миротворческой операции в регионе для поддержания мира и безопасности», — подчеркнул Красносельский.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна и выразил готовность предоставить оборудование.

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