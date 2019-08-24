Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
- © Сергей Гунеев
- РИА Новости
Об этом молдавский лидер написал в своём Facebook.
«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», — написал он.
По его словам, с соответствующим предложением выступил Шойгу.
Молдавский президент добавил, что предложение будет скоро вынесено на рассмотрение участников переговорного формата «5 + 2» по урегулированию ситуации с Приднестровьем.
Также Додон отметил, что это первый за 28 лет приезд министра обороны России в Молдавию.
Ранее Додон анонсировал встречу с министром обороны России, который прибыл в молдавскую столицу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Молдавии.