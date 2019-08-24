Додон призвал не забывать подвиг победивших фашизм советских солдат

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечность» в Кишинёве в годовщину освобождения республики от фашистов отметил важность сохранения памяти поколений о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
Додон призвал не забывать подвиг победивших фашизм советских солдат
  • @dodon_igor
  • Twitter

«Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем всё возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям. Вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдавии всегда будет Днём Победы, Днём освобождения от фашизма», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в Великой Отечественной войне принимали участие десятки тысяч молдаван, многие из которых погибли в боях.

Молдавский лидер также сообщил, что встретится с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, который прибыл в Кишинёв для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия освобождения Молдавии.

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил о фальсификации Западом истории Второй мировой войны для ослабления СССР.

Глава МИД России Сергей Лавров также рассказал о попытках западных стран убедить молодёжь, что главная заслуга в победе во Второй мировой войне принадлежит не советской армии, а Западу из-за высадки войск союзников в Нормандии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить