Иванов: фальсификация истории войны использовалась Западом для ослабления СССР

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Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны использовалась Западом для ослабления Советского Союза.
Иванов: фальсификация истории войны использовалась Западом для ослабления СССР
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Информационную войну никто никогда не отменял. И царскую Россию сдерживали: рисовали в газетах в начале прошлого века карикатуры, кровавого русского медведя, который хочет всю Европу поглотить, подчинить себе», — сказал Иванов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвящённой предстоящему 80-летию со дня начала Второй мировой войны, которое будут вспоминать 1 сентября.

По словам Иванова, отношение Запада к России с тех пор не изменилось, а новые технологии дают больше возможностей для «жонглирования фактами».

«Почему это усилилось в период перестройки? Потому что на Западе, наверное, было много желающих увидеть ослабление Советского Союза, что и произошло, — такое объяснение», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал об искажении правды о Второй мировой войне на Западе.

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