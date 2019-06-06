Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

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Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех и не всегда на разного рода мероприятия.

«По поводу приглашения или не приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь», — сказал он, отметив, что не считает подобную ситуацию проблемой.

Вместе с этим российский президент пошутил, что, если поддаваться конспирологии, то лидеры стран Запада просто «хотели пошушукаться между собой» перед тем, как начать контакты с Россией.

Как добавил Путин, важнее всего в данном вопросе — беречь правду о трагических событиях и жертвах Второй мировой войны.

«Вот об этом мы никогда не должны забывать, не должны предавать эту историю и предавать своих предков, своих отцов, дедов. Вот этого мы не должны делать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российская сторона на памятных мероприятиях в Нормандии представлена на уровне дипломата посольства.

5 июня лидеры западных стран — участников антигитлеровской коалиции почтили в Портсмуте память воинов, погибших 6 июня 1944 года при высадке в Нормандии.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что со временем правда о Второй мировой войне искажается на Западе. По его словам, сейчас всё чаще главная заслуга в победе над фашизмом приписывается не России, а союзникам, высадившимся в Нормандии.

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