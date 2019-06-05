МИД России: делегация из Москвы не поедет на торжества в Нормандию

В Министерстве иностранных дел России сообщили ТАСС, что Москва на памятных мероприятиях в Нормандии будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже.

«Нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие», — отметили в ведомстве.

При этом там пояснили, что форма соответствующего приглашения не предполагала направления официальной делегации из Москвы.

«Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже», — заключили в министерстве.

В конце мая сообщалось, что Москва получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.