МИД России: делегация из Москвы не поедет на торжества в Нормандию
- РИА Новости
«Нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие», — отметили в ведомстве.
При этом там пояснили, что форма соответствующего приглашения не предполагала направления официальной делегации из Москвы.
«Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже», — заключили в министерстве.
В конце мая сообщалось, что Москва получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.