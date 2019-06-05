Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Лидеры западных стран—участников антигитлеровской коалиции почтили в Портсмуте память воинов, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии, передаёт SkyNews.

В мероприятии по случаю 75-летия высадки коалиции приняли участие представители 16 стран, в том числе лидеры США и Франции, а также королева Великобритании Елизавета II.

«75 лет назад сотни тысяч молодых солдат, моряков и пилотов покинули эти берега во имя свободы... Многие из них не вернулись, но жертва, принесённая погибшими, их отвага и героизм никогда не будут забыты», — сказала Елизавета II.

В конце мая в российском посольстве в Британии подтвердили получение приглашения на торжественные мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.

Глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье «О Дне Победы» на сайте журнала «Международная жизнь» отметил, что со временем правда о Второй мировой войне искажается на Западе.

Он выразил мнение, что сейчас всё чаще главная заслуга в победе над фашизмом приписывается не России, а союзникам, высадившимся в Нормандии.