Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии в 1944 году британцев

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почтили минутой молчания память британских солдат, погибших во время Второй мировой войны в Нормандии.
Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии в 1944 году британцев
  • Reuters

Как передаёт Francetvinfo, политики приняли участие в церемонии закладки первого камня в коммуне Вер-сюр-Мер, где будет создан мемориал, посвящённый участию британцев в освобождении Нормандии.

«Этот мемориал является символом связей между Великобританией и Францией, и ничто не сотрёт их», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что российская сторона на памятных мероприятиях в Нормандии представлена на уровне дипломата посольства.

5 июня лидеры западных стран — участников антигитлеровской коалиции почтили в Портсмуте память воинов, погибших 6 июня 1944 года при высадке в Нормандии.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что со временем правда о Второй мировой войне искажается на Западе. По его словам, сейчас всё чаще главная заслуга в победе над фашизмом приписывается не России, а союзникам, высадившимся в Нормандии.

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