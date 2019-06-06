Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии в 1944 году британцев

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почтили минутой молчания память британских солдат, погибших во время Второй мировой войны в Нормандии.

Как передаёт Francetvinfo, политики приняли участие в церемонии закладки первого камня в коммуне Вер-сюр-Мер, где будет создан мемориал, посвящённый участию британцев в освобождении Нормандии.

«Этот мемориал является символом связей между Великобританией и Францией, и ничто не сотрёт их», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что российская сторона на памятных мероприятиях в Нормандии представлена на уровне дипломата посольства.

5 июня лидеры западных стран — участников антигитлеровской коалиции почтили в Портсмуте память воинов, погибших 6 июня 1944 года при высадке в Нормандии.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что со временем правда о Второй мировой войне искажается на Западе. По его словам, сейчас всё чаще главная заслуга в победе над фашизмом приписывается не России, а союзникам, высадившимся в Нормандии.