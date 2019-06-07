ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием
«Господин Гутерреш решительно поддержал все наши инициативы в ООН, включая... признание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества», — написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, в организации поддержали предложение о провозглашении Международного дня парламентаризма 30 июня, а также организацию в России Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу 21 мая 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин призвал не предавать историю и беречь правду о событиях и жертвах Второй мировой войны.