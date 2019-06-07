ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Господин Гутерреш решительно поддержал все наши инициативы в ООН, включая... признание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества», — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, в организации поддержали предложение о провозглашении Международного дня парламентаризма 30 июня, а также организацию в России Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу 21 мая 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не предавать историю и беречь правду о событиях и жертвах Второй мировой войны.