Додон назвал ошибкой слова Санду о Приднестровье

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал слова победившей на президентских выборах Майи Санду о Приднестровье ошибкой.

«Это что за призыв избранного президента. В стране, где у нас есть приднестровский конфликт нерешённый. В стране где 35% русскоязычного населения. Я считаю, что это серьёзная ошибка», — цитирует Додона телеканал NTV Moldova.

Он добавил, что гражданам страны предстоить увидеть, что предвыборные обещания были «маской».

Ранее Майя Санду в интервью «Европейской правде» выразила надежду, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения» страны. По её словам, в любом случае это должно быть мирное решение.