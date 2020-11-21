Пушков оценил слова Санду о Приднестровье

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова победившей на выборах президента Молдавии Майи Санду о Приднестровье.

Он отметил, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье служит гарантией мира и защиты людей, живущих в регионе.

«Двести двадцать тысяч из них - наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал Пушков в своём Twitter.

Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тыс из них - наши граждане. Их интересы,их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 20, 2020

Ранее Майя Санду в интервью «Европейской правде» выразила надежду, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения» страны. По её словам, в любом случае это должно быть мирное решение.