Пушков оценил слова Санду о Приднестровье

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова победившей на выборах президента Молдавии Майи Санду о Приднестровье.
Пушков оценил слова Санду о Приднестровье
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Он отметил, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье служит гарантией мира и защиты людей, живущих в регионе.

«Двести двадцать тысяч из них - наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал Пушков в своём Twitter.

Ранее Майя Санду в интервью «Европейской правде» выразила надежду, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения» страны. По её словам, в любом случае это должно быть мирное решение.

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