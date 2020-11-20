Санду рассказала о своём отношении к Приднестровью

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Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду в интервью «Европейской правде» выразила надежду, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения» страны. По её словам, в любом случае это должно быть мирное решение.
Санду рассказала о своём отношении к Приднестровью
  • Reuters

Так она ответила на вопрос об отношении к приднестровскому вопросу.

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове», — сказала Санду.

Политик добавила, что для этого должен быть план действий, разработанный в Молдавии и согласованный со всеми политическими силами и с обществом.

«Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет», — подчеркнула она.

Летом 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.

Как отмечал молдавский президент Игорь Додон, правительство страны в 2021 году планирует разработать и представить проект окончательной модели приднестровского урегулирования.

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