Кишинёв намерен в 2021 году представить проект по Приднестровью
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«Мы приложим необходимые усилия, чтобы первый проект базовых параметров и принципов окончательной модели приднестровского урегулирования был разработан в кратчайшие сроки и представлен в первой половине следующего года», — цитирует ТАСС Додона.
Он отметил, что политическое решение об урегулировании конфликта в Приднестровье должно основываться на инициативах, разработанных Республикой Молдова.
По его словам, несмотря на все усилия, приднестровский конфликт остаётся нерешённым.
29 июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский исключил вывод российских миротворцев из региона.