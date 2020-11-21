«Очень непростая ситуация»: Додон назвал ошибкой высказывание Санду о российских миротворцах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой слова избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Он призвал коллегу «не делать жёстких заявлений против России» и напомнил, что приднестровский конфликт не решён, а в стране проживает до 40% русскоязычного населения. Ранее Санду выразила надежду на воссоединение Приднестровья с Молдавией и разрешение конфликта с условием вывода российского контингента.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья и её призыв к Киеву ужесточить политику в адрес этого региона.

«Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это означает? И что украинцам нужно жёстче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента? В стране, где у нас есть ещё приднестровский конфликт нерешённый, в стране, где у нас 35—40% русскоязычного населения. Я считаю, что это серьёзная ошибка», — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

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По его словам, для Санду сейчас сложилась «очень непростая ситуация».

«Проводить взвешенную внешнюю политику, которую я проводил четыре года, то есть не делать жёстких заявлений против России, против миротворцев и т. д. и рискнуть потерять часть своего электората. Потому что часть её электората хочет другого. Либо остаться тем политиком, который последние четыре года кричала на русских, запрещала русский язык в школах. Мы всё это помним», — отметил он.

По мнению Додона, предвыборные обещания Санду и попытки «говорить по-русски, делать на русском языке газеты» — «это была всего лишь маска».

Действующий лидер Молдавии также подчеркнул, что если избранный президент «начнёт проводить антироссийскую политику», «ничего хорошего не будет» ни для страны, ни для неё.

«Сейчас большинство граждан хотят вот этой взвешенной внешней политики. Хотят дружить и с Европой, и с Россией. Это показывают все опросы», — утверждает Додон.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон

© Sergei GAPON / AFP

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдавии признала Майю Санду победителем президентских выборов. По данным Центризбиркома, во втором туре голосования Санду набрала 57,74%, а Додон — 42,26%.

Позиция избранного президента

После того как Санду одержала победу, она дала интервью украинскому изданию «Европейская правда», в котором обозначила свои взгляды на ряд важных для Кишинёва вопросов, в частности касающихся приднестровского конфликта и взаимоотношений с Москвой.

По словам Санду, у неё «насыщенная повестка дня с Россией».

«Многие молдаване работают в России, и мы должны обеспечить им достойные условия работы и социальной защиты, пока не созданы приемлемые экономические условия дома, в Молдове. Я хочу разблокировать экспорт в Россию, который по ряду наименований закрыт после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Есть компании, для которых важен российский рынок, и я буду работать над тем, чтобы обеспечить возможность экспорта и в ЕС, и в РФ», — заявила она.

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Санду также высказалась относительно ситуации вокруг Приднестровья.

«Конечно, есть то, что мы должны сделать сами для решения конфликта, — это борьба с коррупцией и контрабандой. Ведь пока политики в Кишинёве и в Тирасполе будут заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте, они будут сопротивляться его политическому решению. Но к окончательному политическому решению конфликта мы не сможем прийти самостоятельно. Россия — это часть переговорного формата», — сообщила она.

Кроме того, избранный президент утверждает, что Молдавия «выбрала мягкий подход» в отношении Приднестровья.

«Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей, в частности право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идёт в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но, несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли», — заявила она.

Кроме того, Санду выразила надежду, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы».

«И мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение», — сказала политик, добавив, что оно должно подходить «всей Молдове».

Избранный президент добавила, что Кишинёв найдёт «формат решения конфликта».

Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте обеспечивают проезд автомобилей из Приднестровья в Молдавию в день второго тура выборов президента Молдавии

© Евгений Одиноков/РИА Новости

«И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — отметила она.

На это заявление Майи Санду отреагировали в Москве.

«Именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тыс. из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тыс из них - наши граждане. Их интересы,их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 20, 2020

Напомним, Приднестровье, более половины населения которого составляют русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь присоединения Молдавской Республики к Румынии. В 1992 году Кишинёв безуспешно попытался силой разрешить конфликт, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.

Переговоры по приднестровскому урегулированию ведутся в формате «5 + 2»: Кишинёв и Тирасполь участвуют в них как стороны конфликта, в роли посредников выступают Россия, Украина и ОБСЕ, а в роли наблюдателей — ЕС и США.

«Нет никакого плана»

Как полагает директор Института эффективной политики Молдавии Виталий Андриевский, команда Майи Санду видит в качестве своей первой задачи на приднестровском направлении «вопрос о необходимости пресечения всех контрабандных поставок из Приднестровья в различные регионы через территорию Молдавии и Украины».

«Вторая задача — наладить экономическое сотрудничество с Приднестровьем, создать единое экономическое и финансовое пространство, развивать торгово-экономические связи, возможно, совместные экономические проекты как на территории Молдавии, так и на территории Приднестровья. И только после всего этого можно будет поставить вопрос о статусе Приднестровья в составе Молдавии», — заявил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что «в словах Санду мало конкретики», а предполагаемый вывод российских миротворцев из зоны конфликта «только обострит ситуацию».

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«Додон правильно расценивает слова Санду. Дело в том, что пока условий для воссоединения Приднестровья и Молдавии действительно не просматривается. Для того чтобы это произошло, как говорит новоизбранный президент, сначала нужно определить статус Приднестровья», — заявил аналитик в беседе с RT.

Он также напомнил, что Додон предлагал принять закон о федерализации Молдавии.

«В этом случае Приднестровье получило бы особый статус. Но Санду уже заявила, что не поддерживает эту идею. И вместо того чтобы чётко обозначить позицию по статусу, она расплывчато предлагает просто воссоединение. Но учитывая, что она не говорит по существу, о каком именно «формате решения конфликта» идёт речь, мы понимаем, что у неё нет никакого, даже приблизительного плана. А это значит, что не исключён возврат к 1992 году, когда в регионе начались серьёзные противоречия и столкновения», — рассуждает эксперт.

По словам Оленченко, пока создаётся впечатление, что Санду «лишь хочет казаться решительным политиком».

«Не стоит также упускать из внимания и то, что она, вероятно, исходит не из интересов Молдавии. Потому что если учитывать государственные интересы и национальные интересы молдавского народа, то все вопросы надо было бы тщательно проработать, а этого мы сейчас не наблюдаем. Последние заявления Санду лишь подталкивают к обострению отношений между Приднестровьем и Молдавией», — считает аналитик.

Флаги Молдавии и России

© Bogdan Cristel/Reuters; Виталий Аньков/РИА Новости

Говоря о перспективах взаимоотношений Москвы и Кишинёва, Виталий Андриевский предположил, что «на первый план избранный президент поставит развитие торгово-экономических связей с РФ».

«Кроме того, для Майи Санду важно решить вопрос, связанный с мигрантами. Новая власть будет добиваться, чтобы молдавские работники на территории России имели определённый статус, могли получать пенсии, если они постоянно здесь живут и работают. Нет никакой проблемы в том, чтобы поддерживать партнёрские отношения между Молдавией и Россией», — полагает эксперт.

При этом Владимир Оленченко обращает внимание на то, что «противоречивые заявления Санду, связанные с Россией, могут стать препятствием на пути наращивания взаимовыгодного партнёрства Кишинёва и Москвы».

«Новоизбранный президент, с одной стороны, предъявляет претензии к России, а с другой — хочет развивать экспорт молдавских товаров в РФ. Но антироссийская риторика нового лидера вряд ли укрепит связи между государствами. И в конечном итоге это скажется негативно не только на отношениях с Москвой, но и на уровне жизни граждан Молдавии», — спрогнозировал аналитик.