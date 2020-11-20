В ЦИК Молдавии объявили Санду победителем президентских выборов

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Майю Санду победителем президентских выборов. Об этом заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.
В ЦИК Молдавии объявили Санду победителем президентских выборов
  • Reuters

«Избранным признаётся кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006», — приводит ТАСС его слова.

16 ноября в ЦИК сообщили, что во втором туре выборов президента Молдавии Майя Санду набрала 57,74%, а действующий молдавский лидер Игорь Додон — 42,26%. 

Позднее российский лидер Владимир Путин направил Санду поздравительную телеграмму по случаю её победы на выборах президента Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить