В ЦИК Молдавии объявили Санду победителем президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Майю Санду победителем президентских выборов. Об этом заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.

«Избранным признаётся кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006», — приводит ТАСС его слова.

16 ноября в ЦИК сообщили, что во втором туре выборов президента Молдавии Майя Санду набрала 57,74%, а действующий молдавский лидер Игорь Додон — 42,26%.

Позднее российский лидер Владимир Путин направил Санду поздравительную телеграмму по случаю её победы на выборах президента Молдавии.