В ЕС поздравили Санду с победой на выборах президента Молдавии
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«Поздравляю Майю Санду. Победа на выборах является чётким отражением надежд людей на лучшую жизнь без коррупции, основанную на демократических нормах, которых придерживаются все», — написал Боррель в Twitter.
Глава европейской дипломатии выразил надежду на совместную работу «на благо молдаван».
«От имени моих соотечественников поздравляю вас (Майю Санду. — RT) с впечатляющими результатами на выборах и избранием на пост президента Республики Молдова», — приводит РИА Новости слова Штайнмайера.
Он пожелал Санду «успехов в выполнении этой ответственной и сложной задачи».
Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.