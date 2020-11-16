В ЕС поздравили Санду с победой на выборах президента Молдавии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер поздравили Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии.

«Поздравляю Майю Санду. Победа на выборах является чётким отражением надежд людей на лучшую жизнь без коррупции, основанную на демократических нормах, которых придерживаются все», — написал Боррель в Twitter.

Глава европейской дипломатии выразил надежду на совместную работу «на благо молдаван».

«От имени моих соотечественников поздравляю вас (Майю Санду. — RT) с впечатляющими результатами на выборах и избранием на пост президента Республики Молдова», — приводит РИА Новости слова Штайнмайера.

Он пожелал Санду «успехов в выполнении этой ответственной и сложной задачи».

Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.