Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю её победы на выборах президента Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в послании.

Как отметил глава государства, это отвечало бы коренным интересам народов двух стран.

Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.

В Кремле заявили, что с уважением относятся к решению молдавского народа.