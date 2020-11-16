Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
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«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в послании.
Как отметил глава государства, это отвечало бы коренным интересам народов двух стран.
Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.
В Кремле заявили, что с уважением относятся к решению молдавского народа.