«Обещания оказались нарушенными»: почему Конституционный суд Молдавии лишил русский язык особого статуса

Решение Конституционного суда Молдавии отменить особый статус русского языка ущемляет права русскоязычного населения республики, заявили в МИД России. Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, вердикт вызывает глубокое сожаление. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон также осудил решение судебной инстанции. По его словам, такой шаг, продиктованный намерением определённых сил «поднять националистическую волну», может иметь очень серьёзные последствия. Партия социалистов во главе с Додоном намерена вновь внести в парламент законопроект о наделении русского языка статусом языка межнационального общения. Однако эксперты сомневаются в успехе этой инициативы. По мнению аналитиков, постановление КС может привести к новому витку напряжённости и дальнейшему расколу в стране.

Решение Конституционного суда Молдавии лишить русский язык статуса языка межнационального общения в МИД России назвали ущемляющим права русскоязычного населения республики. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Дипломат добавила, что вердикт вызывает «глубокое сожаление». По словам Захаровой, этот шаг «не может не разочаровывать» ещё и тем, что в ноябре 2020 года Майя Санду обещала сделать в случае своей победы на президентских выборах делать всё, что в её силах, чтобы сфера использования русского языка «была на уровне».

«Она (Санду. — RT) призывала не верить «страшилкам» о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после её инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными», — напомнила Захарова.

В комментарии также говорится, что вопрос о статусе русского языка имеет большое значение как для сохранения межнационального согласия в молдавском обществе, так и в контексте приднестровского урегулирования.

В свою очередь, экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон также осудил решение Конституционного суда республики.

Об этом политик заявил во время прямой трансляции в YouTube. Додон начал своё выступление на русском языке, подчеркнув, что делает это в знак протеста против принятого судебной инстанцией решения и для поддержки русскоязычного населения Молдавии. Постановление КС политик назвал «незаконным и неконституционным».

«Молдова — многонациональная страна», — подчеркнул Додон. Политик напомнил о событиях начала 1990-х годов, когда молодая республика столкнулась с ростом националистических настроений.

Игорь Додон

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«Тогда мы в Молдове проявили политическую мудрость и договорились, что больше националистические вопросы не будем поднимать <…> и что русский язык будет языком межнационального общения», — напомнил Додон, подчеркнув, что такое решение было принято давно ради сохранения единства страны.

«Сейчас мы видим, что так же, как в начале 90-х, кто-то поднимает националистическую волну. <...> Это очень опасная тенденция. <…> Вчерашнее решение КС будет иметь очень серьёзные последствия», — заявил Додон.

Он также не исключил, что в республике могут начаться протесты.

«Я вам обещаю, что мы, Партия социалистов, сегодня же <...> зарегистрируем новый законопроект, который будет поставлен на голосование на первом заседании парламента, когда состоится открытие сессии 4—5 февраля. Мы будем настаивать, чтобы этот закон приняли», — сказал он.

«Продолжение прежней политики»

Напомним, накануне Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон, наделяющий русский язык статусом языка межнационального общения.



Как говорится в сообщении председателя КС Домники Маноле, решение было вынесено на основании 13 статьи Конституции. В ней говорится, что государственным языком страны является румынский язык, при этом государство признаёт и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны.

«Русский язык в этой конституционной норме указан в качестве примера и не наделяется особым статусом по отношению к другим языкам, используемым на территории страны (украинский, гагаузский, болгарский, романи и др.)», — говорится в сообщении.

В качестве одного из аргументов в пользу своего решения инстанция также привела данные переписи населения, проведённой в 2014 году. Суд отметил, что в определённых районах русский язык менее распространён, чем, к примеру, украинский.

«Из этих же данных вытекает, что в некоторых районах русский язык используется менее чем 3% населения», — подчеркнула Маноле.

Кроме того, как отметили в КС, придание русскому языку статуса языка межнационального общения дает ему положение «квазиофициального».

21 января, когда Конституционный суд должен был вынести решение по языковому закону, у здания инстанции собрались протестующие, среди которых были как сторонники сохранения за русским языком особого статуса, так и противники. К зданию суда прибыли усиленные наряды полиции.

Среди сторонников отмены особого статуса русского языка — Демократическая партия Молдовы. Её лидер Павел Филип приветствовал решение Конституционного суда и назвал его «новой победой над режимом Додона-Шора».

Председатель КС Молдавии Домника Маноле

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«Сегодняшнее решение фактически предусматривает санкции против политиков, которые намеренно хотят спровоцировать хаос и раскол в обществе, не заботясь о последствиях», — заявил Филип.

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В свою очередь, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) раскритиковала решение суда, напомнив, что КС ранее рассматривал закон о языке дважды и в итоге отказался приостанавливать его действие.

«Удивляет короткая память судей КС, которые пренебрегли своими же решениями, принятыми буквально два месяца назад», — говорится в заявлении политической силы.

Отмечается также, что «всё более очевидной становится необходимость конституционной реформы». В партии считают, что сферу полномочий КС нужно ограничить «толкованием Конституции страны».

Впрочем, как отметил в комментарии RT заведующий отделом Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов, решение Конституционного суда по вопросу русского языка было ожидаемым.

«Большая часть судей КС занимает проевропейскую позицию. А Майя Санду давно ведёт наступление на русский язык. Ещё в те времена, когда она была министром просвещения, из школьной программы был убран русский язык и переведён в разряд факультативных занятий. Поэтому текущее решение продолжает прежнюю политику», — пояснил Лавренов.

При этом он подчеркнул, что реальных оснований для этого нет.

«Русский язык активно используется в повседневном обиходе во всех регионах современной Молдовы. Поэтому решение КС имеет сугубо политическую подоплёку», — считает эксперт.

Хотя Партия социалистов и обещает провести новый закон о русском языке, шансов на то, что инициативу удастся реализовать, мало, считают политологи.

«Это сложный вопрос. Свою роль может сыграть то, что сейчас многие политики в Молдавии выступают за проведение досрочных парламентских выборов, противостояние по этому вопросу растёт. К тому же, имеет значение помощь со стороны ЕС, на которую рассчитывает Санду», — отметил Сергей Лавренов.

Похожей точки зрения придерживается доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

«Учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру, вряд ли Додону и Партии социалистов удастся провести повторный закон о языке, сейчас они находятся не в самом сильном положении», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Националистическая волна»

Как отмечают историки, русская культура и язык имеют в Молдавии глубокие корни. Молдавское княжество было основано на территориях, где почти 40% населения составляли русины. До начала XVIII века язык Карпатской Руси был официальным языком княжества.

В то время, когда Бессарабия находилась в составе Румынии (с 1918 по 1940 год), в регионе проводилась активная политика румынизации. Однако эти усилия не увенчались успехом, и русский язык сохранил свои позиции в стране.

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Как показала перепись 1989 года, из 4335360 жителей Молдавии родным русский язык считали 446417 человек, а свободно владели им как вторым языком — 1962112 граждан. В этом же году в стране был принят закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Документ присвоил русскому языку статус средства межнационального общения, а единственным государственным языком стал молдавский.

Это возмутило многих жителей республики — в Приднестровье начались забастовки с требованием провести референдум по языковому вопросу. Одновременно продолжился рост националистических настроений в Бессарабии. В итоге противостояние вылилось в вооружённый конфликт.

Кровопролитие было остановлено в 1992 году, когда в регион вошёл российский миротворческий контингент. Сейчас на территории самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики действуют три государственных языка — русский, молдавский и украинский.

В Молдавии же русский язык утратил в 2018 году даже статус языка межнационального общения. Такое решение принял тогда Конституционный суд страны по запросу депутатов от Либеральной партии, выступающей за объединение Молдавии с Румынией.

В декабре 2020 года парламент поддержал инициативу Партии социалистов и принял новый закон, согласно которому русскому языку был возвращён статус межнационального. Игорь Додон подписал документ буквально за несколько дней до истечения своего президентского срока.

По мнению экспертов, отмена этого закона может привести к крайне негативным последствиям для Молдавии. Как отметил Борис Межуев, в стране до сих пор сохранялось довольно сильное присутствие русского языка.

Приднестровский конфликт

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«Подобное решение негативно скажется на самоощущении русскоязычного населения, будет способствовать сильной фрустрации значительной части населения, не воспринимающей молдавский язык в качестве единственного. В целом решение КС — часть опасной тенденции. Подобная политика может привести к новому витку напряжённости и повторению украинского сценария», — считает эксперт.

По словам Сергея Лавренова, эту политику продавливают в основном юнионистские партии Молдавии, выступающие за интеграцию с Румынией и поддерживающие Санду.

«Они пытаются поднять националистическую волну, чтобы вытеснить русскоязычное пространство из Молдавии. Это может привести к дальнейшему расколу в стране», — подытожил Лавренов.