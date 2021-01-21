КС Молдавии признал неконституционным особый статус русского языка

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Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык является языком межнационального общения.
КС Молдавии признал неконституционным особый статус русского языка
  • Reuters

Такое решение зачитала глава КС Домника Маноле.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», — цитирует её РИА Новости.

Один из авторов обращения в КС по поводу этого закона, депутат Октавиан Цыку, заявил, что нормативный акт якобы дискриминирует молдаван и представителей других национальных меньшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.

16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.

Позднее президент Молдавии Игорь Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения.

Как пообещал бывший молдавский президент Игорь Додон, он намерен в будущем защищать дружбу Молдавии и России.

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