Додон пообещал защищать дружбу Молдавии и России
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Об этом он заявил в видеообращении в своём Facebook.
«Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы — это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только», — цитирует его РИА Новости.
16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.
Позднее президент Молдавии Игорь Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения.