Додон пообещал защищать дружбу Молдавии и России

Бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что намерен в будущем защищать дружбу Молдавии и России.

Об этом он заявил в видеообращении в своём Facebook.

«Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы — это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только», — цитирует его РИА Новости.

16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.

Позднее президент Молдавии Игорь Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения.