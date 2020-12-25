Додон пообещал защищать дружбу Молдавии и России

Короткая ссылка
Бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что намерен в будущем защищать дружбу Молдавии и России.
Додон пообещал защищать дружбу Молдавии и России
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Об этом он заявил в видеообращении в своём Facebook.

«Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы — это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только», — цитирует его РИА Новости.

16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.

Позднее президент Молдавии Игорь Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить