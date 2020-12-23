В МИД России оценили решение парламента Молдавии о русском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение парламента Молдавии вернуть русскому статус языка межнационального общения.

Как отметила дипломат, в той или иной мере русским языком пользуется 80% населения Молдавии.

«Вопрос о статусе русского языка важен в контексте приднестровского урегулирования. В этой связи недавние решения парламента Молдавии имеют большое значение для внутриполитической стабильности республики», — приводится её заявление на сайте МИД России.

Вместе с этим она отметила заявления ЕС и Румынии в связи с данным вопросом, подчеркнув, что они «содержали критику и элементы шантажа».

«Официальный представитель ЕС в Брюсселе обвинил молдавских парламентариев в том, что законопроекты были внесены «поспешно и непрозрачно», а голосование проходило «без соблюдения необходимых парламентских процедур» при поддержке «лиц, причастных к коррупции», — пояснила она.

По словам Захаровой, в МИД Румынии и вовсе заявили, что принятые парламентом Молдавии соответствующие законы «негативно влияют на развитие Молдовы, её финансовую стабильность и международный авторитет».

«Призываем наших западных партнёров отказаться от политики «двойных стандартов», навязывания выгодных им политических решений в ущерб интересам молдавских граждан», — заключила представитель МИД России.

16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.

Позднее президент Молдавии Игорь Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения.