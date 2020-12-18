Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения

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Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о функционировании языков в республике, который восстанавливает статус русского языка как языка межэтнического общения.
Додон утвердил статус русского как языка межэтнического общения
  • © РИА Новости

«Промульгировал ряд важных законов, которых ждали граждане... Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и не рекомендовал принять новый», — написал Додон в Facebook.

16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны наряду с государственным языком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке.

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