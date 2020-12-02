«Неотъемлемая часть системы безопасности»: в Приднестровье раскритиковали призыв вывести российских миротворцев

Российские военные являются неотъемлемой частью системы безопасности в регионе, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду сказала, что российских миротворцев необходимо вывести из Приднестровья. Президент ПМР отметил, что не существует никаких юридических оснований и предпосылок для изменения формата миротворческой операции. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что в Приднестровье базируется группа российских военных, которые охраняют склады с боеприпасами. Министр отметил, что прекращение этого контроля чревато серьёзными последствиями.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, комментируя слова избранного президента Молдавии Майи Санду, заявил, что Кишинёв своими заявлениями о российских силах в регионе поднимает искусственную проблему «вывода войск».

«Как известно, российские военные на протяжении нескольких веков являются неотъемлемой частью системы безопасности всего данного регионального пространства», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Красносельский отметил, что нынешняя миротворческая миссия России «насчитывает 28 лет эффективного выполнения» задачи по сохранению мира.

Президент ПМР добавил, что Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая осуществляет ротацию миротворческого контингента и защищает склады боеприпасов, находится в регионе на легитимной основе в соответствии с итогами референдума от 26 марта 1995 года. Тогда более 90% голосовавших высказались в пользу сохранения российских военных в регионе.

«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — заключил президент ПМР.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что из Приднестровья должны быть выведены российские миротворцы. По её словам, в регионе давно нет опасности военных действий, что позволяет сделать миротворческую миссию «гражданской под эгидой ОБСЕ». Ранее она также говорила, что мирный формат решения конфликта в Приднестровье подразумевает полный вывод российских войск с территории.

По словам главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики, вместо последовательного решения вопросов молдавская сторона в очередной раз поднимает искусственную проблему «вывода войск».

«Приднестровье традиционно призывает власти соседнего государства сфокусироваться на актуальных проблемах переговорного процесса и не тратить время на заведомо бесперспективные дискуссии по вопросу некоего «переформатирования» действующей миротворческой миссии», — заключил Красносельский.

Отметим, что против присутствия российских военных в Приднестровье также высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, «это нарушение территориальной целостности Молдавии и ещё один пример того, как Россия часто нарушает международное право».

«Молдавия — это партнёр НАТО. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска в том числе и в отдельных частях Грузии, на востоке Украины, в Молдавии (в Приднестровье. — RT)», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Напомним, что Приднестровье, где основу населения составляют преимущественно русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь присоединения республики к Румынии. В 1992 году Кишинёв безуспешно пытался силой разрешить конфликт, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.

«Российские миротворцы остановили горячую фазу приднестровского конфликта»

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что прекращение контроля российских военных за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями. Таким образом министр прокомментировал заявления Майи Санду.

«Мы слышим её концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной… предполагают учёт взаимных интересов, учёт тех договорённостей, которые были достигнуты прежде», — сказал он.

Лавров напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы «5 + 2», одобренными ОБСЕ.

«Именно российские миротворцы остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор обеспечивали сохранение этого конфликта пусть в замороженном, но не смертельном состоянии», — добавил он.

Лавров обратил внимание на то, что там есть вторая группа российских военных, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне.

«И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьёзными инцидентами», — подчеркнул он.