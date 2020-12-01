НАТО прокомментировало присутствие миротворцев России в Приднестровье

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НАТО считает, что Россия нарушает территориальную целостность Молдавии, размещая миротворцев в Приднестровье. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
НАТО прокомментировало присутствие миротворцев России в Приднестровье
  • © РИА Новости / Вадим Савицкий

«Молдавия — это партнёр НАТО. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска в том числе и в отдельных частях Грузии, на востоке Украины, в Молдавии (в Приднестровье. — RT)», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что «это нарушение территориальной целостности Молдавии и ещё один пример того, как Россия часто нарушает международное право».

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. По её словам, миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на призыв Санду о выводе российского контингента из Приднестровья.

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