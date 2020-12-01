Лавров ответил на призыв Санду вывести российский контингент из Приднестровья

Прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российского контингента.

«Мы слышим её концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной… предполагают учёт взаимных интересов, учёт тех договорённостей, которые были достигнуты прежде», — сказал он.

Лавров напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы «5 + 2», одобренными ОБСЕ.

«Именно российские миротворцы остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор обеспечивали сохранение этого конфликта, пусть в замороженном, но не смертельном состоянии», — добавил он.

Лавров обратил внимание на то, что там есть вторая группа российских военных, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне.

«И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьёзными инцидентами», — подчеркнул он.

30 ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. По её словам, миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

Как отметили в Кремле, изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье.