В Кремле ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

Изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьёзной дестабилизации», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие «резких движений».

Он также отметил, что контакты с командой избранного президента Молдавии Майи Санду ведутся на дипломатическом уровне.

Ранее Санду выступила за вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья. Она предложила заменить миротворческие силы на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.