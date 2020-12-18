Додон утвердил снятие запрета на вещание российских каналов в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон об изменениях в Кодекс аудиовизуальных услуг республики. По словам главы государства, цензура на телеканалах отменяется, а на телевидение вернутся выпуски новостей российских телеканалов.
Додон утвердил снятие запрета на вещание российских каналов в Молдавии
  • © РИА Новости

«Отныне цензура на телеканалах отменяется, вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чьё вещание было до сих пор запрещено», — написал Додон в Facebook.

16 декабря молдавский парламент в финальном чтении проголосовал за поправки, которые снимают ограничения на вещание российских каналов в стране.

Также Додон сообщил, что подписал закон о функционировании языков в республике, который восстанавливает статус русского языка как языка межэтнического общения.

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