Додон утвердил снятие запрета на вещание российских каналов в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон об изменениях в Кодекс аудиовизуальных услуг республики. По словам главы государства, цензура на телеканалах отменяется, а на телевидение вернутся выпуски новостей российских телеканалов.

«Отныне цензура на телеканалах отменяется, вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чьё вещание было до сих пор запрещено», — написал Додон в Facebook.

16 декабря молдавский парламент в финальном чтении проголосовал за поправки, которые снимают ограничения на вещание российских каналов в стране.

Также Додон сообщил, что подписал закон о функционировании языков в республике, который восстанавливает статус русского языка как языка межэтнического общения.