Додон утвердил снятие запрета на вещание российских каналов в Молдавии
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«Отныне цензура на телеканалах отменяется, вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чьё вещание было до сих пор запрещено», — написал Додон в Facebook.
16 декабря молдавский парламент в финальном чтении проголосовал за поправки, которые снимают ограничения на вещание российских каналов в стране.
Также Додон сообщил, что подписал закон о функционировании языков в республике, который восстанавливает статус русского языка как языка межэтнического общения.