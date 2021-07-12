Наблюдатели от СНГ назвали открытыми и конкурентными выборы в Молдавии

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств не зафиксировали на досрочных выборах в Молдавии нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты.

Об этом сообщил генеральный секретарь совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу, что выборы 11 июля этого года проведены в соответствии с Конституцией Республики Молдова и были конкурентными, открытыми и гласными», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Кобицкого, наблюдатели отмечают, что голосование шло в спокойной обстановке. Наблюдатели присутствовали при подсчёте голосов и отметили, что процедура проходила в соответствии с требованиями избирательного кодекса.

Ранее сообщалось, что молдавская пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,72% голосов.