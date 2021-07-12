Партия «Действие и солидарность» лидирует на парламентских выборах в Молдавии
- Reuters
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в ЦИК после обработки 99,9% протоколов с избирательных участков.
Данная партия получает большинство мест в законодательном органе.
Отмечается, что за блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,23% избирателей.
У партии «Шор» 5,75%.
Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии в воскресенье, 11 июля.
Глава ЦИК Молдавии Дорин Чимил сообщил, что итоговая явка составила 48,41%.