Додон поздравил партию «Действие и солидарность» с победой на выборах

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон поздравил партию «Действие и солидарность» (ПДС) и действующего президента республики Майю Санду с победой на выборах и заявил об уходе избирательного блока коммунистов и социалистов в оппозицию.
Додон поздравил партию «Действие и солидарность» с победой на выборах
  • Reuters

«Хочу поздравить ПДС и Майю Санду с полученным на выборах результатом, теперь они получили полную власть в стране. Мы желаем им успеха… Мы уходим в оппозицию. Будем внимательно следить за их действиями», — цитирует его ТАСС.

По предварительным данным ЦИК, после подсчёта 99,58% голосов партия «Действие и солидарность» набрала 52,53% голосов, избирательный блок коммунистов и социалистов — 27,36%. У партии «Шор» 5,78% голосов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии в воскресенье, 11 июля.

Глава ЦИК Молдавии Дорин Чимил сообщил, что итоговая явка составила 48,41%.

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