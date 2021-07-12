Додон высказался об отношениях Молдавии и России после выборов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что после прихода к власти в республике проевропейских сил период хороших отношений Молдавии и России закончился.

«Я думаю, что период хороших отношений, которые были последние четыре года, ушёл, к сожалению», — цитирует его ТАСС.

Он выразил надежду, что нынешнему президенту Молдавии и поддерживающему её парламенту «хватит ума», чтобы не довести ситуацию с Россией до того, что было в 2014—2015 годах, когда молдавская сторона «осталась практически без рынков сбыта и когда высылали дипломатов России из Кишинёва».

Ранее Додон поздравил партию «Действие и солидарность» (ПДС) и действующего президента республики Майю Санду с победой на выборах и заявил об уходе избирательного блока коммунистов и социалистов в оппозицию.