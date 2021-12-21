США могут профинансировать программу по укреплению «цифровой безопасности» в мире

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США рассматривает возможность выделения средств на ежегодную программу «Свобода интернета». Об этом говорится в уведомлении, опубликованном американским ведомством. RT ознакомился с документом.
США могут профинансировать программу по укреплению «цифровой безопасности» в мире
  • Reuters

«Цель Бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда — защита открытого, совместимого, безопасного и надёжного интернета путём продвижения основных свобод, прав человека и свободного потока информации в сети посредством комплексной поддержки гражданского общества», — уточняется в тексте.

Список тем, над которыми предстоит работать будущим подрядчикам, состоит из четырёх позиций. Первая — «Технологии» — среди прочего предполагает выработку способов, «противодействующих цензуре».

Вторая — «Цифровая безопасность». Она сфокусирована на деятельности, способствующей «повышению цифровой безопасности пользователей в обществах, практикующих репрессивный подход к интернету». Третья тема — «Политика и защита прав». Здесь речь идёт в том числе о разработке правозащитных мер, «которые расширяют возможности гражданского общества по противодействию ограничительным законам» в сфере интернет-регулирования.

Четвёртая тема — «Прикладные исследования» — предполагает работу по повышению пользы программы «Свобода интернета» во всём мире.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве США, в настоящее время там ожидают заявок от организаций, заинтересованных в участии в программе.

«Будут рассмотрены заявки, ориентированные на глобальный уровень или на любой регион», — уточняется в уведомлении.

По предварительной информации, минимальный размер одного гранта может составить $500 тыс., максимальный — $3 млн.

Осенью стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить в восьми европейских странах программу «поддержки демократии». Как сообщалось, в число таких государств могли бы войти Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Хорватия.

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