В ЕП обеспокоены влиянием Facebook на европейскую демократию

Депутат Европарламента от Германии Кристин Андерсон выразила обеспокоенность пагубным воздействием американской корпорации Facebook на европейскую демократию и общество. Свою позицию парламентарий выразила в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

Как отметила Андерсон, сотрудники Facebook ранее обрушились с критикой на компанию. Они в том числе обратили внимание на то, какое влияние корпорация оказывает на общество в целом и на психику представителей отдельных социальных групп в частности.

Например, в одном из отчётов говорилось о том, что больше всего в этой ситуации страдает психическое здоровье девочек-подростков.

Кроме того, по словам сотрудников Facebook, соцсеть практикует дискриминационное отношение к пользователям. Заявления работников компании вскрыли то обстоятельство, что «к знаменитостям, политикам и видным пользователям Facebook относилась иначе (чем к остальным. — RT), в частности, в вопросе соответствия правилам общения в соцсети», добавила евродепутат.

Как констатировала политик, Facebook имеет огромную популярность среди граждан ЕС. Это значит, что многие европейцы подвергаются прямому воздействию со стороны соцсети.

На этом фоне Андерсон обратилась к Еврокомиссии, поинтересовавшись, какие меры ЕК принимает для защиты граждан ЕС, а также для противодействия «угрозе в адрес демократии».

В мае европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли подняли вопрос о применении мер в отношении компании Facebook, которая, по их словам, «всё чаще и чаще» ограничивает право граждан на свободу выражения мнений.

В декабре 2020 года евродепутат из Нидерландов Роберт Рос выразил обеспокоенность тем фактом, что такие крупные технологические компании, как Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова.