Facebook представил программу для усиления безопасности ряда пользователей

Facebook представил новую программу Facebook Protect, позволяющую обезопасить аккаунты ряда пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Facebook Protect — это программа, которая помогает обезопасить пользователей, чьи аккаунты находятся под высокой угрозой компрометации», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что платформа позволит настроить более надёжные способы защиты аккаунта и отслеживать потенциальные угрозы взлома.

«Эта программа является одной из мер, которые мы принимаем, чтобы препятствовать взлому аккаунтов», — заключили в компании.

В пресс-службе отметили, что пользователи, на которых распространяется действие Facebook Protect, увидят в соцсети уведомления с предложением изучить условия программы и при желании принять в ней участие.

Ранее глава компании Марк Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook.